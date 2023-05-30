Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 мая

1. НОЧЬЮ РОССИЯ МАССИРОВАННО АТАКОВАЛА КИЕВ ДРОНАМИ SHAHED-136. ЕСТЬ ЖЕРТВЫ И РАЗРУШЕНИЯ — АДМИНИСТРАЦИЯ. Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 мая, есть жертвы и разрушения (подробнее)

2. В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ ГРЕМЯТ ВЗРЫВЫ. ПРИЛЕТЕЛИ КАКИЕ-ТО БЕСПИЛОТНИКИ — ФОТО, ВИДЕО. В Москве и Подмосковье утром 30 мая слышны взрывы, россияне пишут о работе противовоздушной обороны и атаке неизвестных беспилотников (подробнее).

3. РАДА ПОДДЕРЖАЛА НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОПЛАТАХ ВОЕННЫМ: ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ. Верховная Рада во вторник, 30 мая, приняла в первом чтении законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения, который должен исправить закон о возврате доплат 30 000 грн (подробнее).

4. МОБИЛИЗАЦИЯ. РАДА СНИЗИЛА ГРАНИЧНЫЙ ПРИЗЫВНОЙ ВОЗРАСТ С 27 ДО 25 ЛЕТ. Верховная Рада 30 мая поддержала уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет (подробнее).

5. РАДА СДЕЛАЛА ШАГ К УВЕЛИЧЕНИЮ ОТПУСКА ВОЕННЫМ ДО 40 ДНЕЙ. 30 мая Верховная Рада в первом чтении проголосовала за увеличение отпуска военнослужащим до 40 дней (подробнее).

6. В УКРАИНЕ НАЧАЛИСЬ НЕОЖИДАННЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА: СРАБОТАЛА АВТОМАТИКА. 30 мая с 13:28 по всей стране начались отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его причиной стало снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины (подробнее).

7. КАБМИН ПОДНЯЛ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – ЕП. С 1 июня тариф составит 2,64 грн/кВт-ч (подробнее).

8. УКРАИНА ИМЕЕТ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛУ ВНЕ СВОИХ ГРАНИЦ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РФ — МИД БРИТАНИИ. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Украина имеет "законное право" защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ" (подробнее).

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