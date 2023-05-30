Вісім головних новин України та світу на 19:00 30 травня

1. УНОЧІ РОСІЯ МАСОВАНО АТАКУВАЛА КИЇВ ДРОНАМИ SHAHED-136. Є ЖЕРТВИ ТА РУЙНУВАННЯ — АДМІНІСТРАЦІЯ. Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 травня, є жертви та руйнування (докладніше)

2. У МОСКВІ ТА ПІДМОСКОВ'Ї ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ. ПРИЛЕТІЛИ ЯКІСЬ БЕЗПІЛОТНИКИ — ФОТО, ВІДЕО. У Москві та Підмосков'ї зранку 30 травня чути вибухи, росіяни пишуть про роботу протиповітряної оборони та атаку невідомих безпілотників (докладніше).

3. РАДА ПІДТРИМАЛА НОВИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ДОПЛАТИ ВІЙСЬКОВИМ: ПЕРШЕ ЧИТАННЯ. Верховна Рада у вівторок, 30 травня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану, який має виправити закон про повернення доплат 30 000 грн (докладніше).

4. МОБІЛІЗАЦІЯ. РАДА ЗНИЗИЛА ГРАНИЧНИЙ ПРИЗОВНИЙ ВІК ІЗ 27 ДО 25 РОКІВ. Верховна Рада 30 травня підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років (докладніше).

5. РАДА ЗРОБИЛА КРОК ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ВІДПУСТКИ ВІЙСЬКОВИМ ДО 40 ДНІВ. 30 травня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за збільшення відпустки військовослужбовцям до 40 днів (докладніше).

6. В УКРАЇНІ ПОЧАЛИСЯ НЕСПОДІВАНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА: СПРАЦЮВАЛА АВТОМАТИКА. 30 травня з 13:28 по всій країні почалися відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України (докладніше).

7. КАБМІН ПІДНЯВ ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ – ЕП. З 1 червня тариф становитиме 2,64 грн/кВт-г (докладніше).

8. УКРАЇНА МАЄ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ СИЛУ ЗА МЕЖАМИ СВОЇХ КОРДОНІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД РФ — МЗС БРИТАНІЇ. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Україна має "законне право" захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів" (докладніше).

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