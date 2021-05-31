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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 мая

31.05.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 мая - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ С АВГУСТА 2020 ГОДА МЕНЬШЕ 1100 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За сутки 30 мая в Украине выявили 1022 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1703), больше всего – в Днепропетровской (134 новых случая COVID-19) и Николаевской областях (107) (подробнее).

2. "ЗЕЛЕНЫЙ" ТАРИФ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТСУДИЛИ У ГП "ГАРПОК" УЖЕ БОЛЕЕ 800 МЛН ГРН. Хозяйственный суд Киева удовлетворил еще ряд исков производителей "зеленой" электроэнергии к госпредприятию Гарантированный покупатель (ГП "ГарПок") о взыскании задолженности по "зеленому" тарифу (подробнее).

3. ФОПАМ РАЗРЕШИЛИ ОТКРЫВАТЬ ОТЕЛИ И ПОЛУЧАТЬ ДЛЯ НИХ ЗВЕЗДЫ. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН. Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о туризме, который дает право физлицам-предпринимателям предоставлять отельные услуги (подробнее).

4. В РОССИИ ЗАВИЛИ, ЧТО ГОТОВЯТСЯ К ОТКЛЮЧЕНИЮ ОТ СИСТЕМЫ SWIFT. В министерстве иностранных дел России заявили, что уже длительное время готовятся к отключению от международной платежной системы SWIFT (подробнее).

5. БЕЛАРУСЬ В ИЮНЕ ПРОДОЛЖИТ ПОСТАВКИ БЕНЗИНА А-95 – ENKORR. В июне ЗАО "Белорусская нефтяная компания" поставит в Украину порядка 10 000 тонн бензина А-95 (подробнее).

6. WHATSAPP ПЕРЕДУМАЛ ОГРАНИЧИВАТЬ АККАУНТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА. WhatsApp принял решение не ограничивать функционал мессенджера для тех пользователей, которые не приняли новую политику пользования сервисом (подробнее).

7. КАБМИН ПЛАНИРУЕТ ИЗБРАТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА УКРЗАЛИЗНЫЦИ. В ближайшее время Кабинет министров объявит конкурс на избрание новых членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця". Набсовет должен будет избрать новое правление АО (подробнее).

8. СТЕРНЕНКО В АПЕЛЛЯЦИИ ЗАМЕНИЛИ ТРИ ГОДА ТЮРЬМЫ НА ГОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА. Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое, по статье о незаконном лишении свободы освободил от наказания в связи с окончанием сроков давности, а по статье о незаконном обращении с оружием признали виновным и дал три года тюрьмы условно (подробнее).

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Вадим Ребрина
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