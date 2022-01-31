Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00, 31 января

1. ПОЛЬША ПОСТАВИТ УКРАИНЕ ВООРУЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ. Польша приняла решение предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии. "Мы готовы доставить помощь в любое время", – сказал глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох. (подробнее)

2. ПОСЛЫ G7 ОПУБЛИКОВАЛИ ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С УКРАИНОЙ. Приоритеты разделены на три больших блока: справедливые и устойчивые институции, процветающая экономика и безопасная страна. Каждый из блоков делится на меньшие подблоки. (подробнее)

3. НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ОКАЗЫВАЮТ УКРАИНЕ ПОМОЩЬ МОЛЧА ИЗ-ЗА ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ. По словам министра обороны Резникова, многие страны находятся во "внутриполитической зависимости" от отношений с Россией. Но идут на "беспрецедентные шаги" и оказывают Украине такую помощь, о которой "мы раньше и не мечтали". (подробнее)

4. УКРАИНА ПЕРЕШЛА НА ТРЕХЛЕТНЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБОРОННЫХ ЗАКУПОК. Украина запустила реформу государственных оборонных закупок, предусматривающую отказ от годового государственного оборонного заказа в пользу трехлетнего плана. (подробнее)

5. В КИЕВЕ И ОБЛАСТЯХ ГОТОВИЛИ БЕСПОРЯДКИ С НАСИЛИЕМ. В Киеве правоохранители взяли группу лиц, которые, как считают в МВД, за деньги должны были устроить массовые беспорядки в столице и в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. (подробнее)

6. ОБЪЕМЫ IPO В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА РЕЗКО СОКРАТИЛИСЬ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ РЫНКОВ. Глобальный объем IPO (первичных публичных размещений акций) в январе 2022 года составил всего $26,7 млрд. Это на 60% меньше, чем в январе прошлого года. (подробнее)

7. ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ ЗАЯВИЛО О ПОДДЕРЖКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА LNG-ТЕРМИНАЛОВ. Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает планы строительства одного или нескольких терминалов для приема сжиженного природного газа (LNG) на территории страны. (подробнее)

8. УКРАИНА НАРАСТИЛА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 2021 ГОДУ. Промышленное производство в декабре 2021 года сократилось на 1% по сравнению с декабрем прошлого года. За прошлый год рост промпроизводства составил 1,1%. (подробнее)

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