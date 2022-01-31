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Некоторые страны оказывают Украине помощь молча из-за отношений с Россией – Резников

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 09:44
Некоторые страны оказывают Украине помощь молча из-за отношений с Россией – Резников - Фото
Олексій Резніков (Фото: MReintegration/Facebook)

Некоторые страны оказывают Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России непублично. Об этом рассказал в интервью lb.ua министр обороны Алексей Резников.

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"Многие страны готовы оказывать нам помощь, некоторые делают это молча. Возможно, когда-нибудь мы это обнародуем", – отметил он.

По словам Резникова, многие страны находятся во "внутриполитической зависимости" от отношений с Россией. Но идут на "беспрецедентные шаги" и оказывают Украине такую помощь, о которой "мы раньше и не мечтали".

Глава Минобороны не раскрыл, что это за "молчаливая" помощь – политическая, социальная поддержка или же поставки вооружений.

Как отметил глава Минобороны, с одной стороны, это сеет панику в Украине, но с другой, в странах Запада "общество начинает давить на свои правительства с вопросом, почему они не помогают Украине не только политической поддержкой, но и военно-технической".

Читайте также: Нидерланды готовы поставлять Украине оружие для сдерживания России 

Яна Катасонова
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