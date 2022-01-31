Некоторые страны оказывают Украине помощь молча из-за отношений с Россией – Резников
Некоторые страны оказывают Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России непублично. Об этом рассказал в интервью lb.ua министр обороны Алексей Резников.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Многие страны готовы оказывать нам помощь, некоторые делают это молча. Возможно, когда-нибудь мы это обнародуем", – отметил он.
По словам Резникова, многие страны находятся во "внутриполитической зависимости" от отношений с Россией. Но идут на "беспрецедентные шаги" и оказывают Украине такую помощь, о которой "мы раньше и не мечтали".
Глава Минобороны не раскрыл, что это за "молчаливая" помощь – политическая, социальная поддержка или же поставки вооружений.
Как отметил глава Минобороны, с одной стороны, это сеет панику в Украине, но с другой, в странах Запада "общество начинает давить на свои правительства с вопросом, почему они не помогают Украине не только политической поддержкой, но и военно-технической".
- На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
- 26 января 2022 года министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала союзников "сделать больше" для давления на Кремль, в частности посредством санкций и поставок вооружения ВСУ.
- 30 января в Украину прилетел очередной военно-транспортный борт Королевских ВВС, а американский дрон продолжает следить за армией России, летая в полосе около границы с Беларусью и РФ.
Читайте также: Нидерланды готовы поставлять Украине оружие для сдерживания России
Комментарии