Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 августа

1. ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ГРИВНЮ. КУРСЫ ВАЛЮТ ПО БАНКАМ. В четверг, 4 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой упал на 1 грн 18 коп. и составляет 38,12 грн. Курс продаж снизился на 91 коп. и составляет 39,19 грн (подробнее).

2. СНАРЯДЫ РОССИЯН УПАЛИ ОКОЛО АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ В ТОРЕЦКЕ: ВОСЕМЬ ПОГИБШИХ, РАНЕНЫ ДЕТИ. Сегодня, 4 августа, около 11:00 утра армия РФ обстреляла прифронтовой город Торецк в Донецкой области: под удар попал многоэтажный жилой дом и остановка общественного транспорта. В результате российского теракта погибли восемь человек, четверо ранены (подробнее).

3. РОССИЯ БОЛЬШЕ НЕ ПРОЙДЕТ В СТОРОНУ КИЕВА, ВСУ ГОТОВЫ ОТРАЗИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ – НАЕВ. Российские оккупанты больше не смогут пройти на Киевском направлении, а Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны готовы к отражению возможного наступления противника (подробнее).

4. "В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ, ЧТОБЫ ПУТИН НЕ ПРЕУСПЕЛ". ГЕНСЕК НАТО ОБРАТИЛСЯ К ЗАПАДУ ПО ПОВОДУ УКРАИНЫ. Первейшая задача Североатлантического альянса по поводу войны России против Украины – чтобы агрессор не победил, потому что тогда у диктатора РФ Владимира Путина "будет подтверждение, что насилие работает, – и другие соседние страны могут быть следующими" (подробнее).

5. УКРАИНА ГОТОВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА 60%. Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12 миллиардов куб. м, на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 1,83 млн тонн угля от запланированных 2,5 млн тонн (подробнее).

6. ПРОТИВ УКРАИНЫ ВОЮЮТ 5000 "ВАГНЕРОВЦЕВ", ИХ РЕГУЛЯРНО ПРИЕЗЖАЕТ ПРОВЕРЯТЬ УТКИН – РАЗВЕДКА. Учредитель и один из руководителей ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, по прозвищу которого названо это формирование, регулярно посещает временно оккупированные территории Украины "для проверки эффективности применения ЧВК и качества выполнения ими задач" (подробнее).

7. ГАЗПРОМ СЖИГАЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ СЕВЕРНОГО ПОТОКА ГАЗ – YLE (ФОТО). Российский Газпром на газопроводе Северный поток и одноименный LNG-терминал сжигает газ в районе компрессорной станции "Портовая" (подробнее).

8. В МИНОБОРОНЫ РАЗВЕРНУТО ОТВЕТИЛИ НА ОБВИНЕНИЯ AMNESTY INTERNATIONAL В АДРЕС СИЛ ОБОРОНЫ. Отчет правозащитников Amnesty International о действиях ВСУ искажает картину происходящего в Украине и фокусируется на действиях обороняющейся страны-жертвы, а не на действиях российских оккупантов, причем использование открытости Украины только усугубляет это искажение, так как РФ не разрешает расследовать свои массовые преступления, заявила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр (подробнее).

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