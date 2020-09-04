Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 сентября

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1. НОВЫЙ ПИК | В УКРАИНЕ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ, РЕКОРД ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИЯМ. За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине выявили 2723 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2430) – это уверенный рекорд по инцидентности (подробнее).

2. В ОБХОД САНКЦИЙ. КАК СЕМЬЯ МЕДВЕДЧУКА ТОРГУЕТ НЕФТЬЮ В США – СХЕМЫ. Российский нефтеперерабатывающий завод, который контролирует семья главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, продает продукцию в США, несмотря на то, что с 2014 года Медведчук находиться под санкциями США (подробнее).

3. ЗА ДЕНЬ ТОРГОВ APPLE ПОТЕРЯЛА $180 МЛРД СТОИМОСТИ. ЭТО РЕКОРД ДЛЯ РЫНКА. По итогам торгов в четверг, 3 сентября, капитализация Apple обвалилась на 8% — компания потеряла $180 млрд стоимости (подробнее).

4. НАЗНАЧЕНИЯ В НБУ. НОВЫМ ЗАМОМ ШЕВЧЕНКО СТАЛ ТОП-МЕНЕДЖЕР ИЗ ПРИВАТБАНКА. Совет Национального банка Украины назначил Ярослава Матузка заместителем председателя правления НБУ (подробнее).

5. ДЕЛО ШЕРЕМЕТА РАССМАТРИВАЮТ ПО СУЩЕСТВУ. В ЗАЛЕ АНТОНЕНКО, КУЗЬМЕНКО И ДУГАРЬ – ТРАНСЛЯЦИЯ. 4 сентября в Шевченковском райсуде Киева прошло первое заседание по существу по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета (подробнее).

6. СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ ЧВК ВАГНЕРА. АРЬЕВ ОПУБЛИКОВАЛ ДОКУМЕНТЫ СБУ. Фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами операции по вывозу из России наемников ЧВК Вагнера, опубликовал в Facebook нардеп из фракции Европейская солидарность Владимир Арьев (подробнее).

7. ПОЧЕТНЫЙ ПАТРИАРХ ПЦУ ФИЛАРЕТ ЗАБОЛЕЛ COVID-19. По информации пресс-службы УПЦ КП, состояние здоровья Филарета удовлетворительное (подробнее).

8. ИНДЕКС ИННОВАЦИЙ. УКРАИНА ОБОШЛА ИНДИЮ И ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ДОХОДАМ В ГРУППЕ. Украина стала 45-й среди 131 страны в рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020", улучшив показатель 2019 года на две позиции (подробнее).

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Вадим Ребрина

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