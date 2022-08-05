Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 августа

1. РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ИРАНСКИЙ СПУТНИК И ШПИОНИТЬ ЗА УКРАИНОЙ – THE WASHINGTON POST. Россия планирует шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника "Хайам", который она намерена запустить в ближайшие дни (подробнее).

2. УКРАИНА, ВЕРОЯТНО, ПЕРЕХВАТЫВАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ У РОССИИ – ISW. Украина, вероятно, перехватывает у России стратегическую инициативу и заставляет Москву перераспределять силы, говорится в анализе Института изучения войны (подробнее).

3. ИЗ ПОРТОВ ОДЕССЫ ОТПРАВИЛСЯ ПЕРВЫЙ КАРАВАН СУДОВ С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ — ФОТО, ВИДЕО. Сегодня, 5 августа, утром из портов Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном — на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET 57 000 тонн украинской кукурузы, направляющейся в Турцию, Великобританию и Ирландию (подробнее).

4. ГОРЯЧАЯ ФАЗА ВОЙНЫ С РОССИЕЙ ОДНОЗНАЧНО ЗАКОНЧИТСЯ ДО КОНЦА 2022 ГОДА — ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО. Горячая фаза полномасштабной войны России против Украины однозначно закончится до конца года, долго продолжаться она не будет. Такое мнение высказал генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения (подробнее).

5. СБУ ЗАДЕРЖАЛА БЫВШЕГО ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГУР, ОН ПЫТАЛСЯ ЗАСТРЕЛИТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ — ФОТО. Служба Безопасности Украины задержала бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны — он получил подозрение в государственной измене (подробнее).

6. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ ОБСТРЕЛЯЛИ НИКОЛАЕВ, ЕСТЬ ПОГИБШИЕ, РАНЕНО 22 ЧЕЛОВЕКА — КИМ. Российские оккупанты обстреляли Николаев днем 5 августа, есть погибшие и раненые (подробнее).

7. НБУ АННУЛИРОВАЛ ЛИЦЕНЗИИ ЧЕТЫРЕМ КРУПНЫМ СЕТЯМ ОБМЕННИКОВ. Национальный банк аннулировал лицензии на торговлю валютой четырем крупным сетям обменников: ФК "Константа-М", ДСД Финанс, 24 Онлайн и Финансовая гарантия (подробнее).

8. УКРАИНА НАЧИНАЕТ КОНФИСКАЦИЮ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ – 903 ОБЪЕКТА. Кабинет министров на заседании в пятницу утвердил указ президента о конфискации российских активов (подробнее).

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