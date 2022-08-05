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Российские оккупанты обстреляли Николаев, есть погибшие, ранено 22 человека — Ким

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 15:54
Российские оккупанты обстреляли Николаев, есть погибшие, ранено 22 человека — Ким - Фото
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео)
дополнено обновлено

Российские оккупанты обстреляли Николаев днем 5 августа, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

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В Николаеве была воздушная тревога с 12:22 до 12:38, местные паблики сообщали о взрывах.

По словам Кима, только в одном месте после обстрела более 10 человек получили ранения, есть погибшие. На местах ударов работают специальные службы. 

Он отметил, что уточненная информация по обстрелам будет позже.

Обновлено в 16:06. Городской голова Александр Сенкевич заявил, что под ударом оказались жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По его словам, площадь поражения очень большая, пострадали частные дома и многоэтажки. Есть пожары и значительные разрушения. 

Обновлено в 17:51. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева заявила, что количество раненных возросло до 22 человек. 

Читайте также: Ким закрыл Николаев на выходные. Ранее он обещал устроить "зачистку" коллаборантов

Дмитрий Гриниченко
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