Российские оккупанты обстреляли Николаев, есть погибшие, ранено 22 человека — Ким
Российские оккупанты обстреляли Николаев днем 5 августа, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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В Николаеве была воздушная тревога с 12:22 до 12:38, местные паблики сообщали о взрывах.
По словам Кима, только в одном месте после обстрела более 10 человек получили ранения, есть погибшие. На местах ударов работают специальные службы.
Он отметил, что уточненная информация по обстрелам будет позже.
Обновлено в 16:06. Городской голова Александр Сенкевич заявил, что под ударом оказались жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По его словам, площадь поражения очень большая, пострадали частные дома и многоэтажки. Есть пожары и значительные разрушения.
Обновлено в 17:51. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева заявила, что количество раненных возросло до 22 человек.
- Недавно Ким пообещал $100 за данные о наводчиках оккупантов и заявил, что хочет, чтобы областной центр "закрыли" на несколько дней для зачистки от коллаборационистов россиян.
- На фоне постоянных обстрелов области оккупантами он назвал ситуацию "печальной" и "страшной", но отметил: "Мы не Мариуполь".
- РФ практически ежедневно обстреливает Николаев. В частности, Россия применяет ракеты комплексов ПВО С-300, что чревато большими жертвами среди мирных.
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