Российские оккупанты обстреляли Николаев, есть погибшие, ранено 22 человека — Ким

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Российские оккупанты обстреляли Николаев днем 5 августа, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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В Николаеве была воздушная тревога с 12:22 до 12:38, местные паблики сообщали о взрывах.

По словам Кима, только в одном месте после обстрела более 10 человек получили ранения, есть погибшие. На местах ударов работают специальные службы.

Он отметил, что уточненная информация по обстрелам будет позже.

Обновлено в 16:06. Городской голова Александр Сенкевич заявил, что под ударом оказались жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По его словам, площадь поражения очень большая, пострадали частные дома и многоэтажки. Есть пожары и значительные разрушения.

Обновлено в 17:51. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева заявила, что количество раненных возросло до 22 человек.

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Дмитрий Гриниченко

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