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Ким закрыл Николаев на выходные. Ранее он обещал устроить "зачистку" коллаборантов

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 12:31
Ким закрыл Николаев на выходные. Ранее он обещал устроить
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео УП)

В Николаеве ввели усиленный комендантский час на ближайшие выходные, чтобы устроить "отработку" коллаборантов. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

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По его словам, он подписал распоряжение о комендантском часе в Николаеве с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

"Это означает, что перемещаться в Николаеве будет нельзя, прошу запланировать объезд города через Вознесенск. Кроме экстренных ситуаций, в которых мы будем сопровождать. Честным людям боятся нечего, просто берите с собой документы. Выгулять собаку возле двора или выпустить детей погулять возле дома можно", — сказал Ким в обращении к жителям.

Он также опроверг слухи о том, что в Николаеве планируют разводить мосты, и заявил, что наступление россиян на областной центр, а тем более его окружение на данный момент невозможно. 

Читайте также: Ким: Обязательную эвакуацию не планируем, несмотря на обстрелы. ВСУ продвигаются 

Дмитрий Гриниченко
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война Николаев комендантский час виталий ким коллаборанты
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