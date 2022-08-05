Ким закрыл Николаев на выходные. Ранее он обещал устроить "зачистку" коллаборантов
В Николаеве ввели усиленный комендантский час на ближайшие выходные, чтобы устроить "отработку" коллаборантов. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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По его словам, он подписал распоряжение о комендантском часе в Николаеве с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.
"Это означает, что перемещаться в Николаеве будет нельзя, прошу запланировать объезд города через Вознесенск. Кроме экстренных ситуаций, в которых мы будем сопровождать. Честным людям боятся нечего, просто берите с собой документы. Выгулять собаку возле двора или выпустить детей погулять возле дома можно", — сказал Ким в обращении к жителям.
Он также опроверг слухи о том, что в Николаеве планируют разводить мосты, и заявил, что наступление россиян на областной центр, а тем более его окружение на данный момент невозможно.
- Недавно Ким пообещал $100 за данные о наводчиках оккупантов и заявил, что хочет, чтобы областной центр "закрыли" на несколько дней для зачистки от коллаборационистов россиян.
- На фоне постоянных обстрелов области оккупантами он назвал ситуацию "печальной" и "страшной", но отметил: "Мы не Мариуполь".
- РФ практически ежедневно обстреливает Николаев. В частности, Россия применяет ракеты комплексов ПВО С-300, что чревато большими жертвами среди мирных.
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