Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 февраля

1. РАДА НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНА О РЫНКЕ ЗЕМЛИ. Рассмотрение закона, отменяющего мораторий на продажу земли, спровоцировало потасовку между нардепами. Закон позволяет покупать землю украинцам, украинским компаниям, местным общинам и государству, в одни руки не будут продавать более 10 000 га, банки могут получать землю в качестве залога, цена земли не будет ниже нормативной оценки. По итогам референдума к покупке земли могут допустить иностранцев (подробнее).

2. США МОГУТ ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ СП-2. По данным газеты Handelsblatt, США готовы принять еще один закон о штрафных мерах. Это случится, если РФ попытается достроить Северный поток-2. По данным источников, санкции могут затронуть европейские компании, инвестирующие в проект, либо компании, которые будут принимать российский газ (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ЖДЕТ ОТ АВАКОВА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ГРОМКИМ ДЕЛАМ. Президент не ответил на вопрос, закончился ли испытательный срок Авакова в Кабмине. Он уточнил, что есть много дел, по которым ожидается "действенный результат", например, убийство Шеремета и Гандзюк, предложив подождать. В октябре 2019 года Зеленский заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года (подробнее).

4. ДУБИНСКИЙ СПОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ОБ ОБЫСКАХ НА 1+1. Ткаченко и Дубинский требовали принять заявление СН о якобы давлении СБУ на телеканал 1+1. Зеленский ответил, что, по информации следствия, записи из кабинета Гончарука монтировали по адресу офиса 1+1. Дубинский не спорил с президентом, заявив: "Какая разница, где монтировалось, нельзя давить на медиа". Нардеп собирает подписи под обращением к главе СБУ с требованием прекратить давление на 1+1, но подписей там очень мало (подробнее).

5. ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИЛ КОЗИЦКОГО ГЛАВОЙ ЛЬВОВСКОЙ ОГА. Он заменил на этом посту Маркияна Мальского. Президент представил Максима Козицкого во время поездки во Львовскую область. Козицкий руководил компанией Эко-Оптима, работающей в сфере зеленой энергетики. Он занимается строительством солнечных электростанций во Львовской и Ивано-Франковской областях. В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от Самопомощи, но не прошел (подробнее).

6. МВФ НЕ СОГЛАСОВАЛ "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ" ЗАКОН. Финкомитет ВР изменил законопроект о запрете возвращать выведенные с рынка банки экс-владельцам. Его хотели проголосовать сегодня, но обновленный текст не согласовал МВФ. Это означает, что МВФ не утвердит новую кредитную программу для Украины в феврале. Из закона исчезли несколько важных норм. Например, что дела лопнувших банков рассматриваются только Верховным судом (подробнее).

7. В УКРАИНЕ ЗАПУСТИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ДІЯ. В приложении доступны водительские права и свидетельства регистрации транспортных средств. Чтобы получить электронные версии документов, нужно загрузить приложение и авторизоваться. Они появятся в приложении автоматически. К запуску готовится услуга страхования авто, затем в нем появится студенческий билет, загранпаспорт и ID-карта (подробнее).

8. АКЦИИ TESLA УПАЛИ НА 20% ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. Котировки компании Илона Маска упали после объявления, что отгрузки автомобилей с завода в Шанхае, отложат из-за распространения нового коронавируса. При закрытии биржи Nasdaq акции Tesla стоили $734,7, что на 17,2% меньше, чем день назад. Рыночная капитализация компании составила $132,4 млрд (подробнее).

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