Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 ноября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. ШМЫГАЛЬ ОБ АУДИТЕ СТРАНЫ: УКРАИНА ПОТЕРЯЛА $1 ТРЛН. За последние 10 лет Украина потеряла $1 триллион из-за отсутствия реформ и коррупции, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль (подробнее).

2. НАЧАЛ РАБОТУ НАЛОГОВЫЙ БОТ INFOTAX. КАКИЕ ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫ УЖЕ СЕЙЧАС. Государственная налоговая служба запустила электронный сервис InfoTax, доступный в мессенджерах Telegram и Viber (подробнее).

3. УКРАИНА ВЫПОЛНИЛА 4 ИЗ 10 УСЛОВИЙ МВФ — МАРЧЕНКО. Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков программы МВФ (подробнее).

4. УМЕР САТИРИК МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. ЖВАНЕЦКОМУ БЫЛО 86 ЛЕТ. О его смерти сообщили близкие друзья (подробнее).

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ СОКРАТИЛИСЬ ДО $26,1 МЛРД. В НБУ НАЗВАЛИ ПРИЧИНЫ. За октябрь 2020 года международные резервы сократились на 1,5% до $26,1 млрд (подробнее).

6. BITCOIN ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ: КУРС ПОЧТИ ПОБИЛ ДВУХЛЕТНИЙ РЕКОРД. Стоимость криптовалюты Bitcoin в пятницу, 6 ноября, приблизилась к рекордной отметке в $16 000 (подробнее).

7. ВЫБОРЫ В США. БАЙДЕН ОБОШЕЛ ТРАМПА В КЛЮЧЕВОЙ ДЛЯ ПОБЕДЫ ПЕНСИЛЬВАНИИ. Разрыв между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байдном составляет менее 6000 голосов (подробнее).

8. ПАЛЬЧЕВСКИЙ НЕ ПРОШЕЛ В КИЕВСОВЕТ. ПОБЕДИТЕЛИ – ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ И УДАР. В Киевский городской совет прошли семь партий, больше всего голосов набрали Евросолидарность и УДАР (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Конфликт | Косюк, Левочкина, Тынный и другие судятся с государством за 580 млн из-за зеленого тарифа

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.