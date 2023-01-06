Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 января

1. ГЕРМАНИЯ ХОЧЕТ ПОСТАВИТЬ УКРАИНЕ ПЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗЕНИТОК GEPARD – SPIEGEL. Правительство Германии хочет поставить Украине дополнительные зенитки Gepard (подробнее).

2. "ЭТО УБИЙЦА ТАНКОВ". ПЕНТАГОН ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО США ПОСТАВЯТ УКРАИНЕ БМП BRADLEY. США поставят Украине американские БМП Bradley – истребители танков (подробнее).

3. США ПОСТАВЯТ ВСУ РАКЕТЫ SEA SPARROW, ИХ ВПЕРВЫЕ БУДУТ ЗАПУСКАТЬ ИЗ "БУКА" – POLITICO. В новый пакет американской военной помощи Силам обороны Украины впервые войдут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет (подробнее).

4. ФРАНЦУЗСКИЙ СУД ОТПУСТИЛ ЖЕВАГО ИЗ-ПОД СТРАЖИ ПОД ЗАЛОГ 1 МЛН ЕВРО. Французский суд в городе Шамбери 5 января отпустил украинского бизнесмена Константина Жеваго из-под экстрадиционного ареста под залог в размере 1 млн евро (подробнее).

5. УПЦ МП УГРОЖАЕТ СУДОМ ЗА ЛАВРСКИЕ ХРАМЫ И НЕ СОБИРАЕТСЯ УХОДИТЬ ОТТУДА ДО КОНЦА ВОЙНЫ. Московский патриархат в Украине заявил, что пока продолжается полномасштабная война России против Украины (и еще четыре месяца после даты окончания действия военного положения), храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ему по договорам аренды (подробнее).

6. В БУНДЕСТАГЕ СООБЩИЛИ, ЧТО ВСУ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ БМП MARDER В ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА 2023 ГОДА. Депутат Бундестага Нильс Шмид заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder могут быть доставлены в Украину в первом квартале 2023 года (подробнее).

7. АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО УКРАИНЦЕВ УВЕРЕНЫ: ВЛАСТЬ НЕ ПОЙДЕТ НА КОМПРОМИССЫ С РФ – ОПРОС. Только 7% украинцев считают, что руководство страны может пойти на какие-то недопустимые уступки или компромиссы с государством-террористом Россией (подробнее).

8. ВРАГ ГОТОВ НАНЕСТИ УДАР: ШМЫГАЛЬ ПРЕДУПРЕДИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ. Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света, потому что враг готов нанести новые ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре (подробнее).

Вадим Ребрина

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