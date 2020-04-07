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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 апреля

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 апреля - Фото
07.04.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. СУД В ЛОНДОНЕ ОТКЛОНИЛ ЖАЛОБУ КОЛОМОЙСКОГО ПО ДЕЛУ ПРИВАТБАНКА. Верховный суд Соединенного Королевства отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести британским компаниям в обжаловании решения о рассмотрении в Англии иска ПриватБанка о мошенничестве на сумму свыше $3 млрд (подробнее).

2. ЭКС-ПОСЛЫ США ПРИЗВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАНДЕМИЮ ДЛЯ ИЗГНАНИЯ ПУТИНА ИЗ УКРАИНЫ. Пандемию COVID-19 можно использовать для давления на президента РФ Владимира Путина, чтобы вынудить его прекратить оккупацию части территорий Украины, считают экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер (подробнее).

3. КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС МОЖЕТ ЗАКРЫТЬСЯ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА. 18% представителей малого бизнеса могут закрыть бизнес, 78% говорят о возможной  потере до 75% доходов, и только 4% прогнозируют рост прибыли – таковы данные экспресс-опроса Европейской бизнес ассоциации, проведенного среди участников проекта Unlimit Ukraine (подробнее).

4. В КАБМИНЕ И МИНЗДРАВЕ ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСЛАБЛЕНИЯ КАРАНТИНА. По словам премьера Шмыгаля, некоторые ограничения могут действовать до сентября, но уже во второй половине мая люди должны возвращаться к работе. Главный санитарный врач Ляшко считает, что если украинцы будут строго выполнять карантин, то есть шанс, что с 24 апреля правительство начнет ослаблять введенные ограничения (подробнее).

5. КОЛОМОЙСКИЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ТЫСЯЧИ ПРАВОК К ЗАКОНУ О БАНКАХ. Олигарх и экс-владелец национализированного ПриватБанка Игорь Коломойский считает, что законопроект №2571-д, регулирующий процедуры банкротства и национализации банков "антиукраинским" (подробнее).

6. У ЗЕЛЕНСКОГО ПОДДЕРЖАЛИ ПЕРЕНОС КСУ В ХАРЬКОВ. Представитель президента в КСУ считает, что перенос Конституционного суда в Харьков поможет дистанцировать суд от других органов власти и различных политических сил (подробнее).

7. МИНЦИФРА ЗАПУСТИЛО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ. Власти будут контролировать режим самоизоляции и обсервации с помощью приложения. За отказ от его использования придется платить штраф (подробнее).

8. ТРАМП ИЗДАЛ УКАЗ О ПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСУРСЫ ЛУНЫ. США не ратифицировали соглашение 1979 года и не признают Луну всеобщим достоянием. Трамп намерен использовать ее ресурсы и поощрять в этом других (подробнее).

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