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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 сентября

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 сентября - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

1. Генштаб: ЧВК России несут потери под Харьковом, в некоторых – более 40% убитых и раненых. Российские частные военные компании несут существенные потери в Харьковской области, в некоторых из них – более 40% убитых и раненных (подробнее).

2. МИД требует от Венгрии удалить пропаганду об Украине из учебника географии. Министерство иностранных дел считает неприемлемым включение в венгерский учебник ложных данных об Украине и требует его скорейшего исправления (подробнее).

3. Китай будет платить за российский газ в рублях и юанях. Российский монополист Газпром и китайская CNPC переводят поставки по газопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани. Соответствующие соглашения подписаны между двумя компаниями (подробнее).

4. Верховная Рада утвердила Рустема Умерова главой Фонда госимущества. Депутаты Верховной Рады 282 голосами утвердили Рустема Умерова главой Фонда государственного имущества Украины (подробнее).

5. Путин заявил, что "сознательно" напал на Украину. Кулеба призвал к созданию трибунала. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к созданию международного трибунала для России после публичного признания диктатора Владимира Путина в сознательной агрессии против Украины (подробнее).

6. Война продолжится в 2023 году, не исключена задумка России снова атаковать Киев – Залужный. Сегодняшняя война не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного россиянами, ни других войн в XXI веке. Существуют все основания считать, что война РФ против Украины продолжится в 2023 году (подробнее).

7. Обязательного воинского учета женщин с 1 октября не будет. Его отложили на год. Министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года (подробнее).

8. Пентагон разрабатывает программу сотрудничества с ВСУ, в том числе после войны – CNN. В Пентагоне готовится стратегическая разработка по поддержке Вооруженных Сил Украины на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в том числе на период после окончания войны с Россией (подробнее).

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Оксана Житнюк
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