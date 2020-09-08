Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 сентября

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1. БЕЛАРУСЬ. ЛИДЕРА ПРОТЕСТОВ КОЛЕСНИКОВУ ЗАДЕРЖАЛИ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ. Одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова, которая вчера была похищена неизвестными, вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым прошла контроль на границе Беларуси с Украиной, но затем была задержана. Кравцов и Родненков — в Киеве (подробнее).

2. В РАДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ОТМЕНИТ ВЗЫСКАНИЕ С ПРИВАТБАНКА 10 МЛРД ГРН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который блокирует исполнение решения Печерского районного суда о принудительном взыскании с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу шести оффшорных компаний Григория и Игоря Суркисов (подробнее).

3. COVID-19. МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ГРОЗЯТ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДО КОНЦА ГОДА – BLOOMBERG. Эксперты прогнозируют, что пандемия может обойтись мировой экономике в $35 триллионов к 2025 году (подробнее).

4. МИНОБОРОНЫ БЕЛАРУСИ: ПОСЛЕЗАВТРА В СТРАНУ ПРИБУДУТ РОССИЙСКИЕ И СЕРБСКИЕ ВОЙСКА. Войска России и Сербии примут участие в многонациональных тактических учениях на территории Беларуси (подробнее).

5. В ЕВРОПЕ ЗАНЯЛИСЬ РАССЛЕДОВАНИЕМ РАБОТЫ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ APPLE, GOOGLE И DROPBOX. Италия проверит облачные сервисы на соблюдение антимонопольного права (подробнее).

6. В СБУ ПОЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ РАБОТАЮТ МАГАЗИНЫ "ЗАБЛОКИРОВАННОЙ" ПИРАМИДЫ B2B JEWELRY. Магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию (подробнее).

7. ЭКС-УЗНИКА КРЕМЛЯ БАЛУХА ИЗБИЛИ, ОН В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ – СЕНЦОВ. Сегодня ночью в столичном Гидропарке избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха. По информации Офиса президента, ему сломали руку и ключицу (подробнее).

8. КОМИТЕТ S&P DOW JONES INDICES ОБВАЛИЛ АКЦИИ TESLA. Акции производителя электрокаров Tesla во вторник обвалились на бирже на 18% до - $345,77 за акцию (подробнее).

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Вадим Ребрина

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