Восемь главных новостей Украины и мира на 19:30 27 января

1. АКЦИЯ "ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК" В ХАРЬКОВЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ДРАКОЙ. В Харькове акция "в поддержку русского языка" во главе с председателем городской ячейки партии ОПЗЖ Андреем Лесиком закончилась столкновениями. На место акции пришли "представители Евромайдана, Национальных дружин и Правого сектора" и потребовали, чтобы сторонники ОПЗЖ разошлись (подробнее).

2. "СЛУГА НАРОДА" СТАЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПАСЕ. Члена украинской делегации, представителя фракции Слуга народа Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мережко - доктор юридических наук, ученый и специалист в области международного права, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (подробнее).

3. СМЕРТЬ БРАЙАНТА. ПОЛИЦИЯ НАЗВАЛА ВЕРОЯТНУЮ ПРИЧИНУ ПАДЕНИЯ. Предварительная версия причины падения вертолета с топ-баскетболистом NBA Коби Брайантом, его дочерью и семью другими людьми - непростые для полетов погодные условия. По словам офицера полиции, из-за густого тумана полицейские вертолеты утром в воскресенье оставались на земле (подробнее)

4. В АФГАНИСТАНЕ УПАЛ САМОЛЕТ. КАКОЙ ИМЕННО, ПОКА НЕИЗВЕСТНО. Изначально появилась информация, что упал гражданский лайнер компании Ariana Afghan Airlines, однако там опровергли эту информацию. Позже в Афганистане заявили, что ни одно гражданское судно не разбилось. Движение Талибан заявило, что его боевики сбили американский военный самолет. Весь экипаж самолета погиб (подробнее).

5. БИЛЛИ АЙЛИШ ВЫИГРАЛА ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ГРЭММИ. 18-летняя американская певица победила в этом году во всех основных номинациях на премии Грэмми: "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом года" (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), "Запись года" и "Песня года" (Bad Guy) и "Лучший новый артист" (подробнее).

6. АХМЕТОВ КУПИЛ САМУЮ ДОРОГУЮ ВИЛЛУ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ. Инвестиционная компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции. Особняк был выставлен на продажу за 350 млн евро. В итоге он был продан за 200 млн евро в октябре 2019 года "неназванному покупателю". Этим покупателем и оказалась СКМ Ахметова (подробнее).

7. ПРИВАТБАНК НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА. ПриватБанк открыл прием заявок от предпринимателей на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". В рамках программы представители малого бизнеса могут получить один или несколько кредитов на развитие сроком до пяти лет в сумме до 1,5 млн грн (подробнее).

8. 50 АЙТИШНИКОВ ОБСЛУЖИВАЛИ САЙТЫ ОНЛАЙН-КАЗИНО ЗА $50 000 В МЕСЯЦ. Киберполиция разоблачила деятельность преступной группы, которая занималась организацией платформ для онлайн-казино. В ее состав входила группа с 50 айтишников - они занимались технической разработкой сайтов. Деятельность группы каждый месяц приносила $50 000 в месяц (подробнее).

