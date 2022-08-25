Пять главных новостей Украины и мира на 20:30 25 августа

1. ЗЕЛЕНСКИЙ И БАЙДЕН ОБСУДИЛИ ШАГИ УКРАИНЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД РОССИЕЙ. Президенты Украины и США обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления. (подробнее)

2. РОССИЯ ОТКЛЮЧИЛА ОТ СЕТИ ЗАХВАЧЕННУЮ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС. Энергоблоки №5 и №6 Запорожской АЭС отключились от сети в результате отключения последней целой высоковольтной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Радиационный фон в норме. (подробнее)

3. ШОЛЬЦ ПРИЕХАЛ К БОЙЦАМ ВСУ НА ПОЛИГОНЕ НА БЕРЕГУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ И ВОСХИТИЛСЯ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил военный полигон в Путлосе в земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские военнослужащие обучаются работе на зенитном танке Gepard. (подробнее)

4. ИСПАНИЯ ПЕРЕДАЕТ УКРАИНЕ СИСТЕМУ ПВО, БОЕПРИПАСЫ И ЗИМНЮЮ ФОРМУ ДЛЯ ВСУ. Испания передаст Украине систему ПВО, 1000 снарядов для полевой артиллерии, тысячу тонн дизельного топлива, различную бронетехнику и 30 000 комплектов зимней военной формы. (подробнее)

5. В ПЕНТАГОНЕ СЧИТАЮТ, ЧТО УКРАИНЕ ПОКА НЕ НУЖНЫ ДАЛЬНОБОЙНЫЕ РАКЕТЫ ДЛЯ HIMARS. Украине для нынешних целей больше нужны для РСЗО HIMARS ракеты GMLRS с дальностью 70-80 км, а не ATACMS, которые бьют на расстояние около 300 км. Об этом заявил замглавы Пентагона Колин Каль. (подробнее)

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Наталия Медведева

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