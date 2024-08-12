Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 12 августа

Зеленский впервые признал присутствие ВСУ в Курской области, на газовой станции "Суджа" есть разрушения и другие новости за 12 августа

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

1. Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в Курской области – детали. Президент Владимир Зеленский впервые публично сообщил, что на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об операции в Курской области (подробнее).

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2. Сырский: ВСУ контролируют около 1000 квадратных километров в Курской области. Украинские военнослужащие взяли под контроль около 1000 квадратных километров территории в Курской области. Об этом на заседании Ставки 12 августа сообщил главнокомандующий Александр Сырский (подробнее).

3. Россия признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области. Об этом на совещании с диктатором Владимиром Путиным, которое показали российские пропагандистские медиа, сказал временный исполняющий обязанности региона Алексей Смирнов (подробнее).

4. На газовой станции "Суджа" есть разрушения – спутниковые фото. На газоизмерительной станции "Суджа", которая в начале августа 2024 года перешла под контроль Украины во время курской операции, есть следы разрушений (подробнее).

5. Китай протестировал самый большой грузовой дрон в мире. В Китае успешно опробовали крупнейший на сегодняшний день грузовой дрон, а также совершили первый полет вертолетного такси на новом маршруте в Шанхай (подробнее).

6. Китай признал, что газопровод Balticconnector был поврежден китайским кораблем. Китайские власти признали, что газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией в октябре 2023 года был поврежден китайским кораблем NewNew Polar Bear. Они говорят, что это был несчастный случай (подробнее).

7. Замминистра энергетики задержали по подозрению во взятке $500 000 – видео, фото. Действующего замминистра энергетики разоблачили на взятке в $500 000. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (подробнее).

8. Пожар на Запорожской АЭС прекратился. Пожар на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, возникший вечером 11 августа, прекратился. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (подробнее).

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