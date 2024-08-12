Вісім головних новин України та світу на 21:00 12 серпня

Зеленський вперше визнав присутність ЗСУ у Курській області, на газовій станції "Суджа" є руйнування та інші новини за 12 серпня

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/JULIEN DE ROSA)

1. Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у Курській області – деталі. Президент Володимир Зеленський вперше публічно повідомив, що на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про операцію у Курській області (детальніше).

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

2. Сирський: ЗСУ контролюють близько 1000 квадратних кілометрів у Курській області. Українські військовослужбовці взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території у Курській області. Про це на засіданні Ставки 12 серпня повідомив головнокомандувач Олександр Сирський (детальніше).

3. Росія визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області. Про це на нараді з диктатором Володимиром Путіним, яку показали російські пропагандистські медіа, сказав тимчасовий виконувач обов'язків регіону Олексій Смирнов (детальніше).

4. На газовій станції "Суджа" є руйнування – супутникові фото. На газовимірювальній станції "Суджа", яка на початку серпня 2024 року перейшла під контроль України під час курської операції, є сліди руйнувань (детальніше).

5. Китай протестував найбільший вантажний дрон у світі. У Китаї успішно випробували найбільший на сьогодні вантажний дрон, а також здійснили перший політ вертолітного таксі на новому маршруті до Шанхаю (детальніше).

6. Китай визнав, що газопровід Balticconnector був пошкоджений китайським кораблем. Китайська влада визнала, що газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією у жовтні 2023 року був пошкоджений китайським кораблем NewNew Polar Bear. Вона каже, що це був нещасний випадок (детальніше).

7. Заступника міністра енергетики затримали за підозрою в хабарі $500 000 – відео, фото. Чинного заступника міністра енергетики викрили на хабарі у $500 000. Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (детальніше).

8. Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася. Пожежа на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, яка виникла ввечері 11 серпня, припинилася. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак (детальніше).

Читайте також

Як реставрувати Пивоварню Шульца? Схожі проєкти з Нью-Йорка та Чехії

Прометей у світі музики. Огляд фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

"Орбан дав ляпаса ЄС". Чи призупинять участь Угорщини у Шенгенській зоні