Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 12 февраля

Военное положение и общая мобилизация продлены еще на 90 дней, а Зеленский провел первое заседание Ставки с участием новых военных командующих

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

1. Убийство украинского баскетболиста в Германии. Нападавшего задержали – МИД. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что немецкая полиция задержала нападающего на украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Ранее Федерация баскетбола Украины заявила, что спортсмена убили в Дюссельдорфе (подробнее).

2. Мобилизация и военное положение в Украине продлены до мая – Зеленский подписал указ. Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены еще на 90 дней – до 13 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский (подробнее).

3. Блокада границы Украины со стороны Польши усилилась – уже пять пунктов пропуска. Польские фермеры в понедельник, 12 февраля, дополнительно заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: "Зосин – Устилуг", "Долгобычев – Угринов" и "Медика – Шегини". Об этом сообщила прессслужба Государственной пограничной службы (подробнее).

4. Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас нет сил. "Мясных волн" уже нет. В районе Авдеевки российские оккупанты атакуют малыми штурмовыми группами при поддержке авиации. Об этом сообщил командир 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин (подробнее).

5. "Ожидаем наказание виновных". Официальная реакция Украины на инцидент с зерном в Польше. Министерство аграрной политики и продовольствия отреагировало на действия польских протестующих, высыпавших украинское зерно из грузовиков на границе. Оно надеется на скорую установку и наказание виновных, говорится в заявлении министерства (подробнее).

6. Совет ЕС шагнул к использованию российских активов в пользу Украины. Совет Европейского Союза шагнул к использованию российских активов в пользу Украины. 12 февраля она приняла решение, которым обязала европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от операций с этими активами, говорится на сайте Совета ЕС (подробнее).

7. Удар по Киеву 7 февраля. Экспертиза подтвердила – РФ использовала гиперзвуковые ракеты "Циркон". Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) исследуют российские ракеты, которыми армия РФ 7 февраля 2024 атаковала Украину. По предварительной информации, речь идет об использовании ракеты 3М22 "Циркон", о чем свидетельствуют маркировки на частях обломков, сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин (подробнее).

8. Зеленский провел Ставку: акцент на содействии производителям РЭБ, групп ПВО будет больше. Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего с участием новых военных командующих. Он отметил, что на Ставке был подробный отчет по защите критической инфраструктуры и доклад об обеспечении всех украинских подразделений снарядами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы (подробнее).

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