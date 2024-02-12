Вісім головних новин України та світу на 21:00 12 лютого

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжено ще на 90 днів, а Зеленський провів перше засідання Ставки за участю нових військових командувачів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

1. Вбивство українського баскетболіста в Німеччині. Нападника затримали – МЗС. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що німецька поліція затримала нападника на українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Раніше Федерація баскетболу України заявила, що спортсмена вбили в Дюссельдорфі (детальніше).

2. Мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені до травня — Зеленський підписав указ. Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжено ще на 90 днів — до 13 травня 2024 року. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський (детальніше).

3. Блокада кордону України з боку Польщі посилилася – вже п'ять пунктів пропуску. Польські фермери у понеділок, 12 лютого, додатково заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Зосін – Устилуг", "Долгобичув – Угринів" і "Медика – Шегині". Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби (детальніше).

4. Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже немає. У районі Авдіївки російські окупанти атакують малими штурмовими групами за підтримки авіації. Про це повідомив командир 47 окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин (детальніше).

5. "Очікуємо покарання винних". Офіційна реакція України на інцидент з зерном у Польщі. Міністерство аграрної політики та продовольства відреагувало на дії польських протестувальників, які висипали українське зерно з вантажівок на кордоні. Воно сподівається на швидке встановлення та покарання винних, йдеться в заяві міністерства (детальніше).

6. Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України. Рада Європейського Союзу зробила крок до використання російських активів на користь України. 12 лютого вона ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій з цими активами, сказано на сайті Ради ЄС (детальніше).

7. Удар по Києву 7 лютого. Експертиза підтвердила – РФ використовувала гіперзвукові ракети "Циркон". Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) досліджують російські ракети, якими армія РФ 7 лютого 2024 року атакувала Україну. За попередньою інформацією, йдеться про використання ракети 3М22 "Циркон", про що свідчать маркування на частинах уламків, повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін (детальніше).

8. Зеленський провів Ставку: акцент на сприянні виробникам РЕБ, мобільних груп ППО побільшає. Президент Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача за участю нових військових командувачів. Він наголосив, що на Ставці був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури та доповідь про забезпечення всіх українських підрозділів снарядами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби (детальніше).

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