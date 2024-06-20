Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 20 июня
- Демобилизацию могут рассмотреть в Раде до конца лета, но есть нюансы. До конца лета в Верховную Раду может быть внесен законопроект о демобилизации, но на это влияет ряд факторов, в частности формирование резервов. Об этом LIGA.net сообщили члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский и Игорь Копытин (подробнее).
- Румыния передаст Украине систему Patriot. Румыния передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot, сообщила пресс-служба администрации президента страны. В то же время отмечается, что пожертвование будет сделано при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, чтобы получить аналогичную или эквивалентную систему ПВО (подробнее).
- США будут передавать ракеты для ПВО сначала Украине, а затем другим странам – Белый дом. США будут передавать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS сначала Украине, а потом всем остальным странам-заказчикам. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби (подробнее).
- Ночная атака дронов повлияла на графики отключений в Украине: ограничений будет больше. Укрэнерго предупредило, что из-за ночной атаки отключений электроэнергии в четверг будет больше. Конкретные графики нужно смотреть на официальных сайтах или в соцсетях соответствующего облэнерго (подробнее).
- Дроны СБУ поразили две нефтебазы: пылало в Тамбовской области и в Адыгее – источник. В ночь на 20 июня дроны Службы безопасности Украины поразили состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" "Лукойла". Об этом LIGA.net рассказал собеседник, проинформированный в этом вопросе (подробнее).
- Совет принял закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 20 июня, поддержала в целом законопроект №10439 о перезапуске Бюро экономической безопасности. Принятие закона – один из "маяков" Международного валютного фонда (МВФ). Его следует выполнить до конца июня 2024 года. Финальный текст закона был утвержден только в ночь до голосования (подробнее).
- Нардеп: Если аудит признает директора НАБУ неэффективным – это будет основанием для увольнения. В ближайшее время должна быть сформирована аудиторская комиссия от международных партнеров, которая должна ответить на вопросы эффективности деятельности руководителя Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса. Об этом LIGA.net сообщила глава парламентского комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина (подробнее).
- "Мощный и значительный". Евросоюз согласовал 14-й пакет санкций. Европейский Союз в четверг, 20 июня, согласился ввести новый пакет санкций против России. Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует влияние действующих санкций, закрывая лазейки (подробнее).
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