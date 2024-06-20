Вісім головних новин України та світу на 21:00 20 червня
- Демобілізацію можуть розглянути в Раді до кінця літа, але є нюанси. До кінця літа до Верховної Ради може бути внесений законопроєкт про демобілізацію, але на це впливає низка факторів, зокрема формування резервів. Про це LIGA.net повідомили члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Юрій Здебський та Ігор Копитін (детальніше).
- Румунія передасть Україні систему Patriot. Румунія передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot, повідомила пресслужба адміністрації президента країни. Водночас наголошується, що пожертвування буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори із союзниками, особливо зі США, аби отримати аналогічну або еквівалентну систему ППО (детальніше).
- США передаватимуть ракети для ППО спочатку Україні, а потім іншим країнам – Білий дім. США передаватимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS спочатку Україні, а вже потім всім іншим країнам-замовникам. Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі (детальніше).
- Нічна атака дронів вплинула на графіки відключень в Україні: обмежень буде більше. Укренерго попередило, що через нічну атаку відключень електроенергії в четвер буде більше. Конкретні графіки треба дивитися на офіційних сайтах чи у соцмережах відповідного обленерго (детальніше).
- Дрони СБУ вразили дві нафтобази: палало у Тамбовській області та в Адигеї – джерело. У ніч проти 20 червня дрони Служби безпеки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" "Лукойла". Про це LIGA.net розповів співрозмовник, проінформований у цьому питанні (детальніше).
- Рада ухвалила закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 20 червня, підтримала у цілому законопроєкт №10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки. Ухвалення закону – один із "маяків" Міжнародного валютного фонду (МВФ). Його треба виконати до кінця червня 2024 року. Фінальний текст закону був затверджений лише у ніч перед голосуванням (детальніше).
- Нардеп: Якщо аудит визнає директора НАБУ неефективним – це буде підставою для звільнення. Найближчим часом має бути сформована аудиторська комісія від міжнародних партнерів, яка повинна відповісти на питання щодо ефективності діяльності очільника Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Про це LIGA.net повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна (детальніше).
- "Потужний і значний". Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій. Європейський Союз у четвер, 20 червня, погодився запровадити новий пакет санкцій проти Росії. Зазначається, що цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив чинних санкцій, закриваючи лазівки (детальніше).
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