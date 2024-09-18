Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 18 сентября
- Дроны Сил обороны уничтожили склад с ракетами и КАБами в Тверской области России – источник. В ночь на 18 сентября беспилотники Сил обороны атаковали склад в Тверской области России, на котором оккупанты хранили ракеты и управляемые авиационные бомбы. Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины. В частности, на пораженном складе хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", КАБы и артиллерийские снаряды (подробнее).
- Россия массированно ударила КАБами в 15 км от Запорожья. Такого не было почти полгода – ОВА. Россия впервые за последние месяцы применила по населенным пунктам Запорожской области управляемые авиабомбы. РФ выпустила не менее восьми КАБов по Камышевахской общине, из-за удара есть погибшие и пострадавшие (подробнее).
- СБУ проводит обыски в Свято-Введенском монастыре УПЦ МП в Киеве – источник. Утром в среду, 18 сентября, в Свято-Введенском мужском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве проходят обыски. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах (подробнее).
- "Есть информация, что он за границей". Обвиняемый нардеп Одарченко исчез. Депутат Верховной Рады Андрей Одарченко (Слуга народа) в среду, 18 сентября, не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда, где его судят по обвинению в коррупции. У Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть оперативная информация, что нардеп находится за границей (подробнее).
- Рада увеличила госбюджет на 2024 год для финансирования расходов на оборону. Верховная Рада в среду, 18 сентября, проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета в 2024 году на 13% или на 427 млрд грн. Правительственный законопроект №11417 в целом поддержали 298 депутатов. Изменения в бюджет позволят увеличить расходы сектора безопасности и обороны почти на 500 млрд грн (подробнее).
- Из Украины транспортировали более 70 млн тонн грузов благодаря морскому коридору. Украина транспортировала 70 млн тонн грузов за год работы экспортного морского коридора. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).
- Засуха в Украине грозит следующему урожаю зерновых – Bloomberg. Засуха в черноморском регионе, в частности в Украине, замедлила сев озимых культур, составляющих значительную часть производства зерновых. Это еще больше усложняет проблемы, с которыми аграрии сталкиваются из-за войны, пишет Bloomberg (подробнее).
- В Ливане снова взрывы: на этот раз детонировали рации Хезболлы, трое погибших и сотни раненых. Три человека погибли, сотни получили ранения в результате взрыва раций, которые использовала группировка Хезболла. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники среди местных (подробнее).
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