Вісім головних новин України та світу на 22:00 18 вересня
- Дрони Сил оборони знищили склад із ракетами й КАБами у Тверській області Росії – джерело. У ніч проти 18 вересня безпілотники Сил оборони атакували склад у Тверській області Росії, на якому окупанти зберігали ракети та керовані авіаційні бомби. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі безпеки України. Зокрема, на ураженому складі зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У", КАБи та артилерійські снаряди (детальніше).
- Росія масовано вдарила КАБами за 15 км від Запоріжжя. Такого не було майже пів року – ОВА. Росія вперше за останні місяці застосувала по населених пунктах Запорізької області керовані авіабомби. РФ випустила щонайменше вісім КАБів по Комишуваській громаді, через удар є загиблі та постраждалі (детальніше).
- СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському монастирі УПЦ МП у Києві – джерело. Уранці в середу, 18 вересня, у Свято-Введенському чоловічому монастирі Української православної церкви Московського патріархату в Києві проходять обшуки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах (детальніше).
- "Є інформація, що він за кордоном". Обвинувачений нардеп Одарченко зник. Депутат Верховної Ради Андрій Одарченко (Слуга народу) в середу, 18 вересня, не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, де його судять за обвинуваченням у корупції. У Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є оперативна інформація, що нардеп перебуває за кордоном (детальніше).
- Рада збільшила держбюджет на 2024 рік для фінансування витрат на оборону. Верховна Рада у середу, 18 вересня, проголосувала за збільшення видатків державного бюджету у 2024 році на 13%, або на 427 млрд грн. Урядовий законопроєкт №11417 в цілому підтримали 298 депутатів. Зміни до бюджету дозволять збільшити видатки сектору безпеки та оборони майже на 500 млрд грн (детальніше).
- З України транспортували понад 70 млн тонн вантажів завдяки морському коридору. Україна транспортувала 70 млн тонн вантажів за понад рік роботи експортного морського коридору. З українських портів вийшли більш як 2500 суден. Про це повідомив президент Володимир Зеленський (детальніше).
- Посуха в Україні загрожує наступному урожаю зернових – Bloomberg. Посуха у чорноморському регіоні, зокрема в Україні, сповільнила сівбу озимих культур, які становлять значну частину виробництва зернових. Це ще більше ускладнює проблеми, з якими аграрії стикаються через війну, пише Bloomberg (детальніше).
- У Лівані знову вибухи: цього разу детонували рації Хезболли, троє загиблих та сотні поранених. Троє людей загинули, сотні отримали поранення унаслідок вибуху рацій, які використовувало угруповання Хезболла. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на свої джерела серед місцевих (детальніше).
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