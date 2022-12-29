Восточная группировка ВСУ сковала все действия россиян – Павлюк о начале большой войны

В начале полномасштабного вторжения восточная группировка украинских сил сковала все действия россиян, заставляя их перебрасывать туда свои войска с других направлений. Об этом в интервью на телемарафоне заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк, который до 15 марта 2022-го был командующим ООС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения Украина столкнулась с нехваткой оружия и боеприпасов. Киевскому направлению давали три дня, а группировке украинских сил на востоке, которая на тот момент была самой большой, должно было хватить снарядов примерно на неделю.

Тем не менее, отметил Павлюк, сначала украинская армия сбила военный потенциал РФ на востоке, потом – тот, который оккупанты перебросили с юга.

"Когда [россияне] начали понимать, что мы можем пробиться к Мариуполю и мы это начали делать, то вся [вражеская] группировка, которая должна была наступать на Николаев и Одессу, была переброшена в направлении Волновахи, и в течение двух недель там шли жестокие бои, пока мы не смогли остановить врага", – сказал Павлюк.

Затем, по словам генерал-лейтананта, россияне, которые должны были захватить Харьков, пошли на Изюм, чтобы уничтожить украинскую восточную группировку с севера и зайти в тыл. Здесь враг тоже был остановлен.

"Группировка, которая была на востоке, сковала все дальнейшие действия противника. Он вынужден был сделать "жест доброй воли", потому у него не хватало сил и средств, чтобы проводить какие-то действия на двух таких направлениях – и на Киеве, и на востоке", – сказал Павлюк.

По его словам, РФ действительно верила, что сможет сразу взять столицу и уже на третий день якобы будет в правительственном квартале. При наступлении на Киев, как считает Павлюк, россияне делали ставку на эффект неожиданности и маневренность, и не ожидали, что их кто-то встретит на этом направлении.

Однако "все пошло не по плану" у армии РФ уже в первый же день полномасштабного вторжения, и оккупанты сразу же начали нести потери.

По словам Павлюка, если россияне вместе с беларусами захотят повторить наступление на Киев, их ждет "много неожиданностей".

Читайте также: Собственные ракеты, "бавовна" и победа: каким 2023 год видят главные чиновники Украины

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.