"Война бушует". Мишель анонсировал встречу и шаги Евросовета для Украины и против России

На фоне продолжающейся войны России против Украины, а также роста цен на энергоносители в мире председатель Европейского совета Шарль Мишель анонсировал встречу членов Евросовета и призвал ЕС к жесткому ответу. Об этом говорится в письме Мишеля – приглашении на встречи европейских лидеров в Праге.

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6 и 7 октября состоятся заседание Европейского политического сообщества и неформальное заседание Евросовета.

По словам Мишеля, 7 октября члены Евросовета будут обсуждать войну России против Украины, энергетику и экономическую ситуацию.

"Война в Украине продолжает бушевать. К сожалению, Кремль предпринял безответственные шаги по эскалации", – говорится в письме председателя Евросовета.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин начал мобилизацию, провел бутафорские принудительные "референдумы", заявил о незаконной аннексии территорий Украины и продолжает угрожающую риторику.

"В свете этих событий мы должны быть едиными и жесткими в своем ответе", – призвал Мишель.

Глава Евросовета заявил, что Европа продолжит усиливать ограничительные меры для усиления давления на Россию.

"На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", – написал он.

Также, по словам Мишеля, на встрече членов Евросовета обсудят, как лучше всего защитить критически важную инфраструктуру Евросоюза и проблемы экономики в целом.

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Наталія Медведєва

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