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Война на Донбассе. Переговоры о разведении сил провалились - Бондарь

Война на Донбассе. Переговоры о разведении сил провалились - Бондарь - Фото
Наблюдатели ОБСЕ на месте разведения войск (Фото: Вадим Кот/ЕРА)
07.04.2020, 15:15

Представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ в Минске Богдан Бондарь обвинил россиян в отсутствии прогресса

Договоренности по разведению сил и средств на трех новых участках на Донбассе по-прежнему не достигнуты. Об этом сообщил заместитель командующего операцией объединенных сил Богдан Бондарь, который также является представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы в Минске, передают Новости Донбасса.

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Очередное заседание этой подгруппы состоялось 6 апреля в режиме видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом.

Бондарь обвинил российскую сторону в отсутствии прогресса на переговорах. "Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита нормандского формата 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки", - отметил он.

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По словам Бондаря, украинская и российская стороны предлагают свои варианты мест разведения. Он подчеркнул, что под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. "Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока что к компромиссу прийти не удалось", - уточнил Бондарь.

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Представитель Украины в подгруппе сомневается, что удастся договориться о разведении непосредственно во время видеоконференции ТКГ в среду, 8 апреля.

  • 24 января в штабе ООС сообщали, что предлагают провести разведение в районе КПВВ Гнутово, железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовке Второй (район Авдеевки).
  • 13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что продолжаются консультации и работа специалистов  по определению "новых трех пунктов с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств".

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Арина Толина
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