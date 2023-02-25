Война против Украины. Почему у России были настолько ужасные 12 месяцев – The Conversation
Армия диктатора Владимира Путина хорошо смотрится только на парадах, воздушные силы РФ слабы, а корабли боятся выходить в Черное море. Сетевое издание The Conversation, которое привлекает к анализам и прогнозам ведущих экспертов в области международной безопасности и военной тактики, анализирует, почему Россия увязла в войне в Украине и что дальше.
LIGA.net перевела и публикует статью The Conversation без изменений.
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Когда год назад хрупкая российская армия вторглась в Украину, мало кто давал ВСУ шанс на успешную оборону. В конце концов они малоуспешно пытались бороться с пророссийскими сепаратистами на востоке восемь лет. В то время как русская армия демонстративно модернизировалась и закалялась в Сирии.
Сосредоточенные на России аналитики, долго изучавшие ее "гибридные" подходы к войне, не смогли правильно оценить две вещи. Первая: армия – это не модные слова и блестящая форма. Вторая: мотивированная нация, объединенная и с оружием в руках, которой руководят профессиональные люди – это грозный соперник.
Российская армия хорошо выглядела на параде. Но за блеском и мишурой она была разъедена коррупцией и неэффективностью.
Солдаты с современным оборудованием действовали под руководством генералов, которые проигнорировали планирование и нужную подготовку. Войска были плохо обучены и не знали, что им делать.
Российским генералам надо было с головой погрузиться в разведывательную подготовку перед наступлением. Они оставили это. В самом деле, надо сказать, что западные военные, которые позже это активно комментировали, допускали точно такие же ошибки на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Почтенные танковые бригады ВС РФ терпели поражение под Черниговом от вдесятеро меньших украинских танковых подразделений. И это лишь одно из позорных поражений знаменитой военной машины Москвы.
Украинское ПВО было столь же хорошо организовано и подготовлено, сколь силы ВВС РФ были слабы во всех отношениях. До сих пор система сил противовоздушной обороны остается эффективной, а воздушное пространство Украины – надежно защищенным. Территория над полем боя — ничья, там решаются летать только беспилотники.
Даже внутри России, на ее важнейших базах, из-за атак украинских беспилотников российские бомбардировщики не могут чувствовать себя в безопасности.
На море Украине удалось не только потопить флагман российского флота, но и отбить остров Змеиный, жизненно важный в битве за западное Черное море.
Чего ждать дальше? После отвоевания Херсона и проведения блестящей операции по освобождению Харьковской области рубежи следующего этапа уже намечены. Сейчас война превратилась в клон Первой мировой – с глубокими траншеями и доминированием артиллерии.
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Россия использует единственное свое преимущество: огромное количество плохо обученных мобилизованных и наемников. Как известно, иногда и количество может быть само по себе качеством. Но в современной войне это утверждение имеет свои ограничения. Это верно только в том случае, если личный состав может быть защищен определенным количеством бронетехники и систем защиты (кроме глубоких окопов) на поле боя, насыщенном артиллерией.
Помощь Запада была жизненно важной и будет критической в двух основных аспектах. Во-первых, Украине необходимо укрепить свою воздушную и наземную оборону и переоборудовать их по более качественным стандартам НАТО. Танки, ракеты и высокоточные пушки и ракетные системы, такие как чрезвычайно эффективные HIMARS, позволили Украине противостоять преимуществам России в артиллерии.
Во-вторых, поскольку Украина понесла потери, в частности в своих опытных подразделениях, обучение будет становиться все более важным. Как уже поняла Россия, оборудование малополезно, если войска не были должным образом обучены ими пользоваться. Особенно это касается пехоты, танков, артиллерии и авиации.
Украина, вероятно, пойдет в контрнаступление весной. Ей понадобится вся возможная помощь, чтобы отбросить российские силы на их границы. После ряда побед в 2022 году украинские войска должны выдержать давление ВС РФ и продемонстрировать Западу, что они способны защитить свою страну.
Успехи следующих месяцев будут определять дальнейшее развитие войны, и тогда станет ясно, будет ли реалистичным ждать победы в этом году.
В этой войне Украина неоднократно доказывала, что умеет удивлять всех, от генералов до аналитиков. В этом году она сделает это снова.
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