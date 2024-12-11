Война РФ против Украины в первые дни должна вызвать обеспокоенность для Китая – Пентагон

Кейтлин Хикс (Фото: US Air Force)

Китай должен беспокоиться о том, как Россия воевала в первые дни своего полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в своем выступлении на конференции британского аналитического центра RUSI, которую цитирует Newsweek.

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Заявление чиновника Пентагона прозвучало на фоне наращивания военной активности Китая вблизи Тайваня, которому США оказывают значительную поддержку.

По ее словам, если Китай решит совершить агрессию против соседей, ему, вероятно, придется предстать перед трудностями, которые были подобными тем, что возникли в России.

"Если КНР проведет агрессию против соседа, он, вероятно, столкнется с тем, с чем Россия столкнулась в Украине – обе стороны должны быть готовы к затяжной войне, расходы на которую будут расти со временем", – отметила Хикс.

Она также подчеркнула, что Китай усердно следит за техническими инновациями в войне, ведь не воевал 40 лет.

"Украина – это пример сопротивления и инновационности против агрессора, который должны четко видеть с обеих сторон Тайваньского пролива, в Южнокитайском море и где угодно", – добавила Хикс.

25 ноября Министерство обороны Тайваня сообщило, что впервые с апреля у северного побережья острова заметили китайский воздушный шар.

В тот же день бывшая президент Тайваня Цай Инвень заявила, что Украина нуждается в американском оружии больше, чем ее страна, – несмотря на угрозу со стороны Китайской народной республики.