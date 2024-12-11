Війна РФ проти України у перші дні має викликати глибоке занепокоєння для Китаю – Пентагон

Кейтлін Гікс (Фото: U.S. Air Force)

Китай повинен хвилюватися про те, як Росія воювала у перші дні свого повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс у своєму виступі на конференції британського аналітичного центру RUSI, яку цитує Newsweek.

Заява посадовиці Пентагону пролунала на тлі нарощування військової активності Китаю поблизу Тайваню, якому США надають значну підтримку.

За її словами, якщо Китай вирішить вчинити агресію проти сусідів, йому, ймовірно, доведеться постати перед труднощами, подібними до тих, що виникли у Росії.

"Якщо КНР проведе агресію проти сусіда, він, ймовірно, зіткнеться з тим, із чим Росія зіткнулась в Україні – обидві сторони мають бути готовими до затяжної війни, витрати на яку лише зростатимуть із часом", – зазначила Гікс.

Вона також наголосила, що Китай ретельно стежить за технічними інноваціями у війні, адже не воював 40 років.

"Україна – це приклад опору та інноваційности проти агресора, який мають чітко бачити по обидва боки Тайванської протоки, у Південнокитайському морі та деінде", – додала Гікс.

25 листопада Міністерство оборони Тайваню повідомило, що вперше з квітня поблизу північного узбережжя острова помітили китайську повітряну кулю.

Того самого дня колишня президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що Україна має більшу потребу в американській зброї, ніж її країна, – попри загрозу з боку Китайської народної республіки.