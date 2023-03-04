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Война в Украине показала важность гражданского руководства для мобилизации — главком НАТО

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 11:06
Война в Украине показала важность гражданского руководства для мобилизации — главком НАТО - Фото
Кристофер Каволи (Фото: EPA)

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что война РФ против Украины показала необходимость гражданского руководства. Об этом он сказал на традиционной трапезе Матиаэ в Гамбургской ратуше, цитирует его Spiegel.

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По его словам, когда дела для НАТО становятся трудными, жесткая сила должна быть аргументом. 

Он отметил, что уроки холодной войны показали значение точного оружия. 

"Кроме того, важны производственные мощности оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всех", — сказал Каволи.

Генерал подчеркнул, что из войны в Украине стало понятно, что гражданское руководство абсолютно необходимо, так как оно может мобилизовать нацию и вдохновить союзников. 

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Дмитро Гриниченко
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война нато военная помощь Кристофер Каволи
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