Воздушные силы: 27 апреля россияне били по Николаеву не с С-300 и не "Калибрами"

Российские войска не использовали ракеты "Калибр" и С-300 во время ночной атаки на Николаев 27 апреля. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, отметив, что российские террористы использовали ракеты "Искандер-К".

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким писал сначала ("предварительно") о ракетах из С-300. 27 апреля спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Россия якобы атаковала город "Калибрами" из акватории Черного моря.

"По уточненной информации, с южного направления летели "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая в принципе имеет такие же тактико-технические характеристики, как "Калибр", но "Искандер-К" – это ракета наземного, а не морского базирования", – объяснил он.

Игнат добавил, что эти ракеты тяжело сбить, поскольку они летят очень низко, что затрудняет их выявление.

В сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.

Ким сообщил, что в результате ракетных обстрелов один человек погиб, 22 человека обратились за медицинской помощью, госпитализирован один ребенок.

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Мілана Головань

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