Воздушные силы: РФ может готовить "сюрпризы", но не надо сидеть и ждать ракеты. ПВО готова

Российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине в другой день, так как они видели, что Силы обороны готовились к 24 февраля. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, угроза в годовщину начала полномасштабной войны очевидна, так как весь мир говорит об этом и ожидает каких-либо провокаций со стороны россиян.

Он отметил, что противник может готовить "сюрпризы", однако не стоит сидеть и ждать ракетных ударов целый день.

"Враг видит, что мы готовились и ждали, а поэтому может сделать это в другой день. Когда-либо", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что Силы обороны за год большой войны укрепились, получили боевой опыт в отражении воздушных атак, а также усилили противовоздушную оборону лучшими в мире образцами вооружений.

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Дмитро Гриниченко

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