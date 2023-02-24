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Воздушные силы: РФ может готовить "сюрпризы", но не надо сидеть и ждать ракеты. ПВО готова

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 10:21
Воздушные силы: РФ может готовить
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

Российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине в другой день, так как они видели, что Силы обороны готовились к 24 февраля. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, угроза в годовщину начала полномасштабной войны очевидна, так как весь мир говорит об этом и ожидает каких-либо провокаций со стороны россиян.

Он отметил, что противник может готовить "сюрпризы", однако не стоит сидеть и ждать ракетных ударов целый день. 

"Враг видит, что мы готовились и ждали, а поэтому может сделать это в другой день. Когда-либо", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что Силы обороны за год большой войны укрепились, получили боевой опыт в отражении воздушных атак, а также усилили противовоздушную оборону лучшими в мире образцами вооружений. 

Читайте также: Зеленский об угрозе массированного удара к 24 февраля: Мы уже отбивались, это запугивание

Дмитро Гриниченко
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война пво ракетный удар воздушные силы Юрий Игнат
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