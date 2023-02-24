Воздушные силы: РФ может готовить "сюрпризы", но не надо сидеть и ждать ракеты. ПВО готова
Российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине в другой день, так как они видели, что Силы обороны готовились к 24 февраля. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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По его словам, угроза в годовщину начала полномасштабной войны очевидна, так как весь мир говорит об этом и ожидает каких-либо провокаций со стороны россиян.
Он отметил, что противник может готовить "сюрпризы", однако не стоит сидеть и ждать ракетных ударов целый день.
"Враг видит, что мы готовились и ждали, а поэтому может сделать это в другой день. Когда-либо", — сказал Игнат.
Спикер ВС подчеркнул, что Силы обороны за год большой войны укрепились, получили боевой опыт в отражении воздушных атак, а также усилили противовоздушную оборону лучшими в мире образцами вооружений.
- Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля. В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.
- Также зафиксирован прилет по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого.
- Два ракетных удара были нанесены по Кременчугу. В районе Полтавы появлялись беспилотники.
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