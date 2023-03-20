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"Возможности не исчерпаны". В Минобороны назвали командиров, возглавляющих оборону Бахмута

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 20:36
Украинские военные в Бахмуте (фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Оборона Бахмута продолжается, возможности по защите города еще есть. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"На этой неделе заканчивается второй месяц с момента обострения боев за Бахмут. Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две", – написала Маляр.

Она подчеркнула, что благодаря мужеству и героизму тысяч военных, а также умелому руководству генералов и офицеров ВСУ, – оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны.

Замминистра назвала имена командиров, которые возглавляют оборону Бахмута:

- руководитель обороны Бахмута бригадный генерал Андрей Гнатов;

- руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский;

– частью восточного фронта руководит командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский;

- непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриг 93-й бригады полковник Павел Полиса и комбриг 3-й бригады Национальной Гвардии полковник Александр Пивненко.

  • Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне не могут захватить Бахмут и продолжают атаки "по инерции" – правильное планирование обороны и героизм украинских военных позволяет обескровливать врага и ломать его боевой дух.

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Наталія Медведєва
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война бахмут Анна Маляр
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