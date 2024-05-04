Враг ночью атаковал Днепропетровскую область: есть пострадавшие, поврежден лицей – фото

Во время атаки оккупантов повреждены дома и произошел пожар

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 4 мая Россия ударила дронами по Днепропетровской области: повреждены дома, лицей и объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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По словам Лукашука, над областью в Павлоградском районе Силы противовоздушной обороны сбили пять "шахедов". Во время атаки оккупантов повреждены дома и произошел пожар.

"Из-за атаки в городе пострадали женщина и мужчина. Произошел пожар, повреждены три частных дома и объект инфраструктуры", – сообщил глава.

Фото: Telegram

Также россияне атаковали Никопольскую громаду, где попали по объекту критической инфраструктуры и повредили линию электропередач.

"Повреждены лицей, коммунальное предприятие, жилые дома, многоэтажки, отделение банка, линия электропередач. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", – написал Лукашук.

Фото: Telegram