Ворог вночі атакував Дніпропетровську область: є постраждалі, пошкоджено ліцей – фото
Вночі проти 4 травня Росія вдарила дронами по Дніпропетровській області: пошкоджено будинки, ліцей та об'єкт критичної інфраструктури, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За словами Лукашука, над областю у Павлоградському районі Сили протиповітряної оборони збили п'ять "шахедів". Під час атаки окупантів пошкоджено будинки та сталася пожежа.
"Через атаку в місті постраждали жінка та чоловік. Сталася пожежа, пошкоджено три приватні будинки та об'єкт інфраструктури", – повідомив голова.
Також росіяни атакували Нікопольську громаду, де влучили в об'єкт критичної інфраструктури та пошкодили лінію електропередач.
"Пошкоджено ліцей, комунальне підприємство, житлові будинки, багатоповерхівки, відділення банку, лінію електропередач. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали", – написав Лукашук.
- У ніч проти 4 травня Росія атакувала 13 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Повітряним силам Збройних Сил України вдалося збити всі дрони в межах двох областей.
- У ніч проти 4 травня Росія атакувала "шахедами" Харків: внаслідок удару постраждало щонайменше четверо осіб.