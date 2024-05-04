Ворог вночі атакував Дніпропетровську область: є постраждалі, пошкоджено ліцей – фото

Під час атаки окупантів пошкоджено будинки та сталася пожежа

Робота ППО (Фото: Telegram)

Вночі проти 4 травня Росія вдарила дронами по Дніпропетровській області: пошкоджено будинки, ліцей та об'єкт критичної інфраструктури, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За словами Лукашука, над областю у Павлоградському районі Сили протиповітряної оборони збили п'ять "шахедів". Під час атаки окупантів пошкоджено будинки та сталася пожежа.

"Через атаку в місті постраждали жінка та чоловік. Сталася пожежа, пошкоджено три приватні будинки та об'єкт інфраструктури", – повідомив голова.

Фото: Telegram

Також росіяни атакували Нікопольську громаду, де влучили в об'єкт критичної інфраструктури та пошкодили лінію електропередач.

"Пошкоджено ліцей, комунальне підприємство, житлові будинки, багатоповерхівки, відділення банку, лінію електропередач. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали", – написав Лукашук.

Фото: Telegram