Ночь с 27 на 28 февраля в Киеве будет сложной, горожанам настоятельно рекомендуют оставаться в укрытиях. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Друзья! Дорогие киевляне!

Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Потому наши защитники готовятся защищать столицу.

А киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях.

Ибо враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских" – сказал в обращении Кличко.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.