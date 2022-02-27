UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Враг сатанеет, ночь буде сложной. Киевляне, оставайтесь в укрытиях – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 21:49
Враг сатанеет, ночь буде сложной. Киевляне, оставайтесь в укрытиях – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Скриншот видео)

Ночь с 27 на 28 февраля в Киеве будет сложной, горожанам настоятельно рекомендуют оставаться в укрытиях. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Друзья! Дорогие киевляне!

Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Потому наши защитники готовятся защищать столицу.

А киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях.

Ибо враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских" – сказал в обращении Кличко.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 