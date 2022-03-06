Враг сосредоточил основное внимание на активных действиях в южных областях – Генштаб

Российские оккупанты не отказываются от своих намерений и продолжают наступательную операцию против Украины, несмотря на потери в личном составе и технике. Враг при поддержке авиации сосредоточил основные усилия на попытке оцепления Киева, Харькова, Чернигова, Николаева, а также на выходе к административным границам Луганской и Донецкой областей и создании сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на полдень 6 марта.

Конкретики ГШ пока не дает.

Так, не достигнув цели овладения столицей Украины за первые дни войны, враг сосредоточил основное внимание на активных действиях в южных областях – с целью лишения Украины выхода в Черное и Азовское моря.

На сегодня захватчики израсходовали почти все основные резервы, которые были стянуты к границам перед началом войны, и осуществляют подготовку к отправке дополнительных подразделений.

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Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, сосредотачивает усилия на противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

На Восточном направлении проводится оборонная операция в Донецком, Слобожанском и частично Таврическом операционных районах.

На Слобожанском направлении механизированные части ВСУ осуществляют оборону Харькова и Ахтырки. Продолжается оборона Чернигова.

Киев продолжает устойчиво держать определенные рубежи и вести бои с целью удержания важных районов обороны на опасных направлениях.

На других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи теробороны.

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Евгений Пилипенко

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