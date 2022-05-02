Врагу не дают продвинуться на Николаевском направлении, уничтожено 35 оккупантов – ОК Юг

1 мая на южном направлении Вооруженные Силы Украины не позволили российским оккупантам продвинуться в сторону Николаева, уничтожили 35 врагов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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В течение дня на юге оккупанты, помимо 35 своих солдат, потеряли три беспилотника "Орлан-10", семь единиц техники, в том числе бронированной, автомобильной и реактивной системы залпового огня.

"Наши подразделения удерживают занятые рубежи, не позволяя врагу продвинуться на Николаевском направлении", – говорится в сообщении.

Сегодня российские оккупанты продолжили попытки наступать в направлении Гуляйполя, успеха не имели.

За сутки 1 мая противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 10 российских беспилотников "Орлан-10".

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Наталия Медведева

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