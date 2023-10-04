UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Время нам не друг". США: Через шесть-восемь недель в Украине станет трудно сражаться

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 10:16
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что у Сил обороны есть еще шесть-восемь недель хорошей погоды для наступления. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

По его словам, наступление Вооруженных Сил Украины зашло не так далеко, как этого хотели даже в Украине. 

"Это все еще ожесточенная борьба на двух основных направлениях — одна в районе Донбасса и одна на юге — юг Запорожья", — сказал Кирби.

Он отметил, что у Украины есть еще несколько недель благоприятных погодных условий для боевых действий. 

"Время – не наш друг. У нас есть еще шесть-восемь недель хорошей погоды, прежде чем обеим сторонам, откровенно говоря, станет трудно сражаться. Мы хотим быть уверены, что воспользуемся этим", — заявил чиновник.

Представитель Белого дома подчеркнул, что любое прекращение финансирования военной помощи "не пойдет на пользу" Украине. 

Недавно начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заверил, что погода не остановит украинское контрнаступление.

По его словам, погода влияет на боевые действия, так как в холоде и грязи воевать всегда сложнее. 

"Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно также. Боевые действия и наступление на всех направлениях будет продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена", — сказал Буданов.

  • 3 октября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны на Таврическом направлении фронта.
  • Ранее Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
  • Видео боя на Мелитопольском направлении: украинских защитников прикрывает американская БМП Bradley и немецкий танк Leopard.

Читайте также: Силы обороны уничтожили бронегруппу оккупантов под Урожайным – фото и карта

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенная помощьбелый домджон кирбинаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 