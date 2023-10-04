"Время нам не друг". США: Через шесть-восемь недель в Украине станет трудно сражаться

В Белом доме заявили, что у Сил обороны есть еще шесть-восемь недель хорошей погоды для наступления. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

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По его словам, наступление Вооруженных Сил Украины зашло не так далеко, как этого хотели даже в Украине.

"Это все еще ожесточенная борьба на двух основных направлениях — одна в районе Донбасса и одна на юге — юг Запорожья", — сказал Кирби.

Он отметил, что у Украины есть еще несколько недель благоприятных погодных условий для боевых действий.



"Время – не наш друг. У нас есть еще шесть-восемь недель хорошей погоды, прежде чем обеим сторонам, откровенно говоря, станет трудно сражаться. Мы хотим быть уверены, что воспользуемся этим", — заявил чиновник.

Представитель Белого дома подчеркнул, что любое прекращение финансирования военной помощи "не пойдет на пользу" Украине.

Недавно начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заверил, что погода не остановит украинское контрнаступление.

По его словам, погода влияет на боевые действия, так как в холоде и грязи воевать всегда сложнее.

"Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно также. Боевые действия и наступление на всех направлениях будет продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена", — сказал Буданов.

3 октября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны на Таврическом направлении фронта.

Ранее Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

Видео боя на Мелитопольском направлении: украинских защитников прикрывает американская БМП Bradley и немецкий танк Leopard.

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