"Час нам не друг". США: Через шість-вісім тижнів в Україні буде важко воювати через погоду

У Білому домі заявили, що Сили оборони мають ще шість-вісім тижнів гарної погоди для наступу. Про це на брифінгу повідомив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі.

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За його словами, наступ Збройних Сил України зайшов не так далеко, як цього хотіли навіть в Україні.

"Це все ще запекла боротьба на двох основних напрямках: одна — в районі Донбасу та друга — на півдні, це південь Запоріжжя", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що Україна має ще кілька тижнів сприятливих погодних умов для бойових дій.



"Час – не наш друг. У нас є ще шість-вісім тижнів хорошої погоди, перш ніж обом сторонам, відверто кажучи, буде важко боротися. Ми хочемо бути впевнені, що скористаємося цим", – заявив чиновник.

Представник Білого дому наголосив, що будь-яке припинення фінансування військової допомоги "не піде на користь" Україні.

Нещодавно начальник української військової розвідки Кирило Буданов запевнив, що погода не зупинить український контрнаступ.

За його словами, погода впливає на бойові дії, оскільки у холоді та бруді воювати завжди складніше.

"Але подивімося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде точно так само. Бойові дії та наступ на всіх напрямках продовжуватимуться. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована", – сказав Буданов.

3 жовтня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку фронту.

Раніше Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

Відео бою на Мелітопольському напрямку: українських захисників прикриває американська БМП Bradley та німецький танк Leopard.

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