Все европейские лидеры прибыли в Белый дом на встречу с Трампом и Зеленским

Белый дом (Скриншот: Fox News)

Все лидеры европейских стран, которые примут участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским относительно прекращения российско-украинской войны, прибыли в Белый дом.

Среди участников – премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

Также прибыли в Белый дом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Последними приехали Мерц и Макрон, не участвовавшие в предварительных переговорах Зеленского с партнерами в украинском посольстве в Вашингтоне днем 18 августа.