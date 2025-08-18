Все европейские лидеры прибыли в Белый дом на встречу с Трампом и Зеленским
Все лидеры европейских стран, которые примут участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским относительно прекращения российско-украинской войны, прибыли в Белый дом.
Среди участников – премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Финляндии Александр Стубб.
Также прибыли в Белый дом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Последними приехали Мерц и Макрон, не участвовавшие в предварительных переговорах Зеленского с партнерами в украинском посольстве в Вашингтоне днем 18 августа.
- Сначала Трамп встретится с Зеленским и украинской делегацией, а уже потом – с союзниками. Об этих и других событиях читайте в хронике LIGA.net о ходе переговоров.
