Всі європейські лідери прибули до Білого дому на зустріч із Трампом та Зеленським

Білий дім (Скриншот: Fox News)

Всі лідери європейських країн, які братимуть участь у зустрічі із президентом США Дональдом Трампом та президентом Володимиром Зеленським щодо припинення російсько-української війни, прибули до Білого дому.

Серед учасників – прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб.

Також прибули до Білого дому генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Останніми приїхали Мерц та Макрон, які не брали участі у попередніх переговорах Зеленського з партнерами в українському посольстві у Вашингтоні вдень 18 серпня.