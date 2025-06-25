"Все больше понимают угрозу". Ермак уверяет, что на Западе нет усталости от Украины

Глава Офиса президента отметил, что страны Запада не устали от помощи Украине в войне с Россией

Андрей Ермак (Фото: president.gov.u)

На Западе не уменьшается поддержка Украины в войне с Россией. Напротив, растет осознание опасности. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, отвечая на вопросы.

По его словам, на саммите НАТО четко прозвучала позиция о том, что безопасность Украины равна безопасности всей Европы.

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Ермак также отметил, что Украина сотрудничает с Западом. Также есть новые инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс и решения по оборонному сотрудничеству.

"Когда звучит тезис об усталости – россияне его очень любят, потому что это о региональном конфликте. А война России с Украиной – это противостояние автократий с Западом. И мы четко знаем и слышали от лидера США, что не исключено, что Россия может посягать на что-то в Европе. Нет усталости и не стоит об этом говорить. Все больше понимают угрозу и никто не думает об усталости", – добавил Ермак.

Скриншот (Фото: instagram.com/yermak_andrii)

Также у Ермака спросили, почему президент США Дональд Трамп не поставит российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум.

"Поверьте, у Президента США очень много возможностей для влияния. Мы увидели лишь некоторые на примере Ирана", – ответил Ермак.

Скриншот (Фото: instagram.com/yermak_andrii)

Западные страны уже не раз заявляли об угрозе российской агрессии. В частности, президент Литвы сказал, что страна готовится к возможному нападению России на НАТО до 2030 года.

Также сообщалось, что Нидерланды готовятся к нападению России через год после завершения войны против Украины, а в Финляндии ожидают нападения РФ через три-пять лет после окончания войны в Украине.

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