"Усі все більше розуміють загрозу ". Єрмак запевняє, що на Заході немає втоми від України

Керівник Офісу президента зазначив, що країни Заходу не втомилися від допомоги Україні у війні з Росією

Андрій Єрмак (Фото: president.gov.u)

На Заході не зменшується підтримка України у війні з Росією. Навпаки, зростає усвідомлення небезпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Instagram, відповідаючи на питання.

За його словами, під час саміту НАТО чітко пролунала позиція про те, що безпека України дорівнює безпеці всієї Європи.

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Єрмак також зазначив, що Україна співпрацює із Заходом. Також є нові інвестиції в український військово-промисловий комплекс і рішення щодо оборонного співробітництва.

"Коли звучить теза про втому – росіяни її дуже люблять, тому що це про регіональний конфлікт. А війна Росії з Україною – це протистояння автократій із Заходом. І ми чітко знаємо і чули від лідера США, що не виключено, що Росія може зазіхати на щось у Європі. Немає втоми і не варто про це говорити. Усі все більше розуміють загрозу і ніхто не думає про втому", – додав глава ОП.

Також у Єрмака запитали, чому президент США Дональд Трамп не виставить російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум.

"Повірте, Президент США має дуже багато можливостей для впливу. Ми побачили лише деякі на прикладі Ірану", – відповів Єрмак.

Західні країни вже неодноразово заявляли про загрозу російської агресії. Зокрема, президент Литви сказав, що країна готується до можливого нападу Росії на НАТО до 2030 року.

Також повідомлялося, що Нідерланди готуються до нападу Росії за рік після завершення війни проти України, а у Фінляндії очікують нападу РФ за три-п'ять років після закінчення війни в Україні.

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