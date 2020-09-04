Встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться до конца месяца – Кулеба

По словам министра, предварительная дата встречи советников "нормандской четверки" уже назначена

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На этот месяц очень много запланировано. Это и работа трехсторонней контактной группы, и встреча советников лидеров "нормандского формата", и встреча министров иностранных дел. И верим, и работаем над тем, чтобы где-то под конец сентября успели и лидеры встретиться", – заявил он.

Кулеба добавил, что предварительную дату встречи советников лидеров "нормандской четверки" уже назначили, но пока ее не разглашают. По его словам, сразу после советников должны встретиться министры, а по результатам их переговоров – лидеры стран.

Он отметил, что среди препятствий в переговорном процессе – ультиматум России по постановлению Верховной Рады о местных выборах. В то же время он указал, что после введения очередного режима прекращения огня, на Донбассе больше месяца не фиксируют боевых потерь среди украинских военных.

"Смысл есть во встречах всегда. Потому что нужно говорить. Мы понимаем, что конечные решения принимает лично Путин. И без разговора с ним в "нормандском формате", без диалога с ним невозможно выходить на следующие шаги урегулирования. Поэтому говорить нужно при любой возможности, когда стороны к этому готовы", – считает глава МИД.

Встреча советников в "нормандском формате" должна была состояться 28 августа.

состояться 28 августа. 25 августа в Офисе президента заявили , что встречу советников Н-4 перенесли якобы из-за командировки советника президента Франции Эмманюэля Бонна.

, что встречу советников Н-4 перенесли якобы из-за командировки советника президента Франции Эмманюэля Бонна. На следующий день представители Донецка на минских переговорах заявили, что нормандскую встречу сорвала Россия.

Читайте также: Перед Зеленским сложный выбор из двух вариантов по Донбассу ради "Нормандии": переговорщик

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.