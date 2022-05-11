Встреча на базе Рамштайн. США хотят сделать такие переговоры регулярными

Страны-союзники Украины проведут еще одну встречу глав оборонных ведомств до конца мая. Министр обороны США Ллойд Остин хочет сделать подобные переговоры регулярными и проводить их ежемесячно. Об этом на брифинге во вторник рассказал спикер Пентагона Джон Кирби.

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"В этом месяце будет еще одна подобная встреча. Скорее всего, в онлайн-формате. Министр [Остин] хочет собирать их ежемесячно. Поэтому, скорее всего, они будут виртуальными, но это еще не решено", – сказал Кирби.

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26 апреля главы оборонных ведомств Украины и США, а также представители 40 союзников с НАТО и вне блока собрались на американской военной базе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине.

После этой встречи Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина переходит на западные калибры и технику.

Андрей Водяный

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