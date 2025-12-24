ВСУ атаковали завод каучука в Тульской области и несколько объектов врага в оккупации

На территории пораженного завода вспыхнул масштабный пожар и были слышны взрывы

Ефремовский завод синтетического каучука (Фото: ресурсы россиян)

Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод синтетического каучука на территории России, место хранения катеров и другие объекты оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Были поражены мощности Ефремовского завода синтетического каучука в Тульской области России. Это предприятие специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. На его территории зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Также украинские военные поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном Крыму. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Для нарушения логистики врага был поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске на территории временно оккупированной Луганской области.

Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы россиян на временно оккупированных территориях. Результаты поражений уточняются