ВСУ атаковали завод каучука в Тульской области и несколько объектов врага в оккупации
Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод синтетического каучука на территории России, место хранения катеров и другие объекты оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Были поражены мощности Ефремовского завода синтетического каучука в Тульской области России. Это предприятие специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. На его территории зафиксированы взрывы и масштабный пожар.
Также украинские военные поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном Крыму. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Для нарушения логистики врага был поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске на территории временно оккупированной Луганской области.
Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы россиян на временно оккупированных территориях. Результаты поражений уточняются
- 20 декабря Украина поразила патрульный корабль РФ проекта "Охотник" и буровую платформу на Каспии.
- 22 декабря ВСУ ракетой собственного производства атаковали стоянку лодок в Крыму и другие объекты оккупантов.
